Transferüberraschung: Rapid bastelt an der Rückkehr von Louis Schaub

Zwei Jahre später bastelt Rapid wieder an einer spektakulären Rückkehr. Das Objekt der Begierde kickt – so wie damals Burgstaller – in der 2. deutschen Liga, hat ebenfalls immer betont, noch einmal gerne in Hütteldorf spielen zu wollen, ist jetzt aber sechs Jahre jünger.

Rapid nahe dran am Schaub-Deal

Louis Schaub soll nach sechs Jahren im Ausland zurück zu Rapid.

Bereits vergangenen Sommer gab es - letztlich erfolglose - Gespräche. Jetzt stehen die Chancen laut KURIER-Recherchen auf einen Abschluss sehr gut.