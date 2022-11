Altstars in Katar: Die Fußball-WM der letzten Chance

Karim Benzema

Bei der WM in Russland war der Stürmerstar aufgrund seiner Verwicklung in eine dubiose Erpressungsaffäre aus der Nationalelf ausgeschlossen. Frankreichs Titelverteidigung wäre für ihn also der erste große Coup mit dem Team. Der aktuelle Ballon-d’Or-Gewinner wird unmittelbar nach dem Turnier 35 Jahre alt (19. Dezember). Der fünffache Champions-League-Sieger mit Real Madrid hat bisher ein exzellentes Jahr gespielt.

Lionel Messi

Ob Vereins- oder individuelle Trophäen: Der Anführer der Albiceleste hat alles gewonnen. Mit dem Team noch nicht, der WM-Titel mit Argentinien fehlt. Der Olympiasieger von 2008 hatte im Vorjahr erstmals mit seiner Nationalmannschaft die Copa América gewonnen. Nun will der 35-Jährige, der 2014 als bester Spieler der WM ausgezeichnet worden war, das Finale jedoch gegen Deutschland verlor (0:1), in Katar diese letzte Lücke in seinem Trophäenschrank schließen. Die Argentinier sind seit 35 Spielen ungeschlagen.