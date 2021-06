Alles blickt nach Nyon: Rapid und die Austria erwarten ihre ersten Gegner

Wenn die Fans heute nach Nyon blicken, geht es ausnahmsweise nicht um den Einsatz des Video Assistant Referees bei der EURO. Im Hauptquartier der UEFA steigt auch die Europacup-Auslosung – was Hochspannung für die Wiener Vereine Rapid und Austria bedeutet, die ihre ersten Gegner zugelost bekommen.

Rapid (der Vertrag mit Christoph Knasmüllner ist nun auch offiziell bis 2023 verlängert) startet in der zweiten Runde der Champions-League-Qualifikation. Am sogenannten Platzierungsweg gibt es für die ungesetzten Hütteldorfer drei mögliche Gegner: Celtic Glasgow (SCO), PSV Eindhoven (NED) und Sparta Prag (CZE). Die Erinnerungen an die Teams sind unterschiedlich.