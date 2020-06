Alarmstufe Rot: Die Austria geht gegen Altach unter

Mit diesen Aussetzern erwies er seinem Team wahrlich einen Bärendienst. In Unterzahl schoss sich die Austria in der 52. Minute selbst K.o. –Verteidiger Palmer-Brown wollte eine heikle Situation klären und versenkte den Ball im eigenen Tor zum 0:2. Gegen aggressive Altacher hatten die Austrianer in Folge keinen Auftrag mehr, der Sieg der Gäste hätte höher ausfallen können.

Die bisherigen drei Auftritte der Austria in der Quali-Gruppe erfüllten nicht einmal annähernd die violetten Erwartungen. Währenddessen übernahm Altach hat mit dem Sieg die Tabellenführung in der Qualifikationsgruppe. Die Vorarlberger liegen nach dem Dienstag einen Zähler vor den Wienern und drei vor Mattersburg, das beim 1:1 bei WSG Tirol ebenfalls im dritten Quali-Spiel ungeschlagen blieb. Die Tiroler fielen durch das 3:0 der Admira in St. Pölten ans Tabellenende zurück.