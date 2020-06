Violette Solidarität: Großteil der Austria-Fans verzichtet auf Geld

Die viel besungene und so gerne zitierte „Austria-Familie“ muss in schwierigen Zeiten zusammenhalten. Der Austrianer stellt gewöhnlich sehr hohe Ansprüche an die Ästhetik des Spiels, kommt daher auch umso mehr in die Gelegenheit des Nörgelns, Raunzens, des latenten Zustands der Unzufriedenheit. Ein Austrianer, natürlich auch eine Austrianerin ist auch dann nicht wirklich zufrieden, wenn schön gespielt und gewonnen wird, weil dies von einer Austria erwartet wird. So auch am Dienstag-Abend (20.30 Uhr) gegen Altach (Live-Spielstand auf kurier.at).

Der Austrianer kann aber auch anders, nämlich zu seinem Verein stehen, wenn der Gegner Corona heißt und mit keiner Manndeckung der Welt auszuschalten ist. Mit Ärger akzeptiert man Geisterspiele und drückt seinem Klub die Daumen für den sportlichen Erfolg und das finanzielle Überleben.