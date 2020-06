Zu hoher Anspruch? Die Wiener Austria überzeugt noch nicht

Was in den bisherigen zwei Spielen aufgefallen ist: Werden Raum und Zeit vom Gegner zunehmend eingeschränkt, dann fehlt es den Austrianern an Flinkheit in Kopf und Bein, was wiederum ein unpräzises und fehlerhaftes Spiel zur Folge hat. "Wir haben nach der Führung den Faden und den Zugriff verloren", analysierte Ilzer in St. Pölten.

Selbst der Idealfall, eine sehr frühe Führung, ließ den Austrianern die Arbeit nicht leichter vom Fuß gehen. Man zog sich zurück, grundsätzlich ein adäquates Mittel, wenn man den Gegner auskontern möchte. Doch es fehlten in Folge zielgerichtete Aktionen und somit Möglichkeiten auf weitere Treffer. Ilzer: "Da wollen wir mehr sehen. Wir müssen uns steigern." Eine Forderung, die er schon vor dem Gastspiel in St. Pölten ausgesprochen hatte.