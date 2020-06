Der Baumeister-Effekt: Admira gewinnt NÖ-Derby in St. Pölten

Die Admira hat mit einem 3:0 in St. Pölten den letzten Platz verlassen und den SKN zurück in den Abstiegsstrudel geholt.

Acht Neue hatte Robert Ibertsberger in das zweite Heimspiel in Folge geschickt. Der neue SKN-Trainer stellte damit einen Corona-Rekord auf – die Extremrotation ging schief. Bei der Admira war der wichtigste Neue nicht auf dem Feld: Ernst Baumeister feierte sein Comeback als Sportdirektor. "Ich wollte ihn sprechen, weil er die Admira so gut kennt. Als ich ihn kennengelernt habe, ist die Idee gekommen, Ernst zurückzuholen", erklärte Flyeralarm-Mastermind Felix Magath.