Rückkehr zur Admira: Baumeister wird neuer Sportdirektor

Ernst Baumeister ist ab sofort neuer Sportdirektor beim Fußball-Bundesligisten FC Flyeralarm Admira. Dies teilte der Club am Montag in einer Aussendung mit. Der 63-Jährige trat sein Amt am Montag an. Für Baumeister ist es nach 1987 (als Spieler), 2005 (als Trainer) und 2015 (als Trainer und Sportdirektor) sein viertes Engagement in die Südstadt. Baumeister erhält einen längerfristigen Vertrag.