Thomas Silberberger: Cheftrainer vom Krankenbett aus

Als WSG Tirol am vergangenen Samstag in Altach durch ein Tor von Thanos Petsos mit 1:0 in Führung ging, brach im Krankenhaus Hall für einen kurzen Augenblick Hektik aus. „Ich habe so laut geschrien, dass die Krankenschwester gekommen ist und nachgefragt hat, ob bei mir eh alles in Ordnung ist“, erzählt Thomas Silberberger.

Man muss verstehen, dass mit dem Coach des Aufsteigers die Emotionen so durchgehen. Der Abstiegskampf kommt gerade in die wichtigste und turbulenteste Phase und der Chefcoach ist zur Untätigkeit gezwungen.

Seit eineinhalb Wochen liegt Silberberger im Krankenhaus, nachdem er sich bei einem "saudummen Motorradunfall mit 5 km/h" (Copyright: Thomas Silberberger) so schwer am Unterschenkel verletzt hatte, dass er mittlerweile schon drei Mal operiert werden musste.