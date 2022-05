70.000 Euro für Haaland: Darum griff der FC Everton nicht zu

Warum Everton trotzdem nicht zugriff, erklärte Bryan King jetzt gegenüber der "Times". King arbeitete als Scout für den Klub aus Liverpool, hatte aber Zweifel am Potenzial von Erling Haaland. "Die übereinstimmende Meinung war, dass er so jung und so groß war und dass er seine Effektivität verlieren würde, wenn er älter wird.“

Haaland konnte die Leiter der Everton-Akademie beim Probetraining nicht überzeugen und wechselte von Bryne FK zu Molde FK. 2019 griff dann Salzburg zu, der Norweger nützte dieses Sprungbrett und wurde vom österreichischen Rekordmeister teuer nach Dortmund verkauft. Der Rest der Geschichte ist bekannt.

Scout Bryan King weiß, dass er mit seiner Expertise ordentlich daneben lag. „Er wurde nur noch stärker, noch schneller und sogar noch besser“, sagte er in der "Times".