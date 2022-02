4:1 gegen Fürth: Bayern wenden die Blamage ab

Nach dem mühsam erkämpften Remis in Salzburg plagten sich die erfolgsverwöhnten Bayern auch gegen Greuther Fürth. Robert Lewandowski konnte die Blamage in Hälfte zwei schließlich abwenden, ein am Ende zu hohes 4:1 gegen den Tabellenletzten sorgte für Beruhigung in München.

Wie in Bochum und in der Champions League wirkten die Bayern anfangs nicht so dominant wie gewohnt, es klappte ganz wenig. Hrgota traf mit einem von Sabitzer entscheidend abgefälschten Freistoßtor zum 0:1 (42.).

Die Saisontreffer 27 und 28 von Lewandowski (46., 82.), ein Eigentor von Griesbeck (61.) und ein Tor von Choupo-Moting (91.) kaschierten, dass Fürth bis ins Finish knapp an einem Punktgewinn dran war.