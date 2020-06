Schock nach dem Skandalderby

Also befanden sich die Einsatzkräfte in einem Mannschaftsraum in den Katakomben des Stadions. "Unter diesen Umständen ist die Zeit, um in den dritten Rang zu gelangen, nachvollziehbar. De facto hat die Einsatzleitung rasch reagiert. Tatsache ist auch, dass nicht hinter jedem der 28.000 Fans ein Polizist stehen kann", sagt Polizeisprecher Hans Golob. Karl-Heinz Grundböck vom Innenministerium kündigte eine Evaluierung des Polizeieinsatzes an.