2:5: Frankfurter Pleite in München trotz Hinteregger-Rekord

Das gab's noch nie: Martin Hinteregger erzielte acht Tore in dieser Bundesliga-Saison nach Eckbällen und stellt damit einen Rekord in der besten deutschen Liga auf. Außerdem hat kein anderer Abwehrspieler in den Top-5-Ligen Europas so viele Tore geschossen wie der ÖFB-Teamspieler - das errechneten die Datensammler von OPTA.

Sein Trainer Adi Hütter, der Hinteregger aus dem Augsburger Skandal-Winkerl geholt hat, muss aber trotzdem wieder eine klare Niederlage erklären.