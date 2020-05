Einigung: ORF überträgt 15 Bundesliga-Geisterspiele live

„In der aktuellen Sondersituation, in der keine Zuschauer in die Stadien können, soll der Zugang zur Österreichischen Fußball-Bundesliga im Fernsehen so breit wie möglich sein", sagte Bundesliga-Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer. "Dies ist dank der konstruktiven Verhandlungen zwischen unserem TV-Partner Sky und dem ORF gelungen. Wir freuen uns auf den Finaldurchgang und die Übertragungen zur besten Sendezeit.“

Neue Beginnzeiten

Die drei Spiele der Qualifikationsgruppe werden wie gewohnt am Samstag um 17 Uhr stattfinden. Wegen der hohen Temperaturen in den Monaten Juni und Juli wird in der Meistergruppe auf den Termin um 14.30 Uhr verzichtet. Zwei Spiele finden um 17.00 Uhr statt, eines um 19.30.

In den englischen Runden finden die Spiele am Dienstag ( Qualifikationsgruppe) und Mittwoch ( Meistergruppe) statt. Um 18.30 Uhr werden jeweils zwei Spiele beginnen, um 20.30 Uhr eines.

Im Finale der Meisterschaft wird zeitgleich angepfiffen: In der 31. Runde um 20.30 Uhr, in der 32. Runde um 17.00.