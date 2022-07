2:3 gegen Ajax - doch Salzburg-Trainer Jaissle war zufrieden

Salzburg-Trainer Matthias Jaissle nutzte den hochkarätigen Test vor dem Duell mit der Wiener Austria am Freitag (20.30 Uhr/live ORF 1) auch für viele Wechsel, tauschte schon in der Pause fast das gesamte Personal aus. In der 74. Minute kam so auch der um kolportierte 15 Millionen Euro verpflichtete 18-jährige französische Mittelfeldakteur Lucas Gourna-Douath zu seinem ersten Einsatz im Trikot der Salzburger.

„Mit der Leistung im Spiel bin ich über viele Strecken wirklich zufrieden, auch wenn es mich ärgert, dass wir letztlich als Verlierer vom Platz gegangen sind“, meinte Jaissle danach. „Es waren einige unnötige Aktionen dabei, die zu Gegentreffern geführt haben. Das ärgert mich auch ein Stück weit. Alles in allem war es aber ein gelungener Auftritt, weil wir gegen eine wirklich starke Mannschaft sehr engagiert gespielt haben.“