22. Bilanz vor der Trennung: Der Major rockt die Bundesliga

Der KURIER lässt auch in dieser Saison, in der die Bundesliga erneut nach 22 Runden in eine Meister- und eine Qualifikationsgruppe geteilt wird, am Montag das jeweilige Wochenende Revue passieren. Was fiel in der letzten Runde des Grunddurchganges positiv auf, was hingegen negativ?

+ Weissmans Treffsicherheit Der Israeli hält als Führender der Torschützenliste bei 22 Treffern. Noch öfters, nämlich 23-mal, hatte in der Bundesliga nach 22 Runden zuletzt Philipp Hosiner vor immerhin auch schon sieben Jahren getroffen, als er die Austria schlussendlich zum Meistertitel schoss. "Es ist schön, wenn man in jedem Spiel ein Tor erzielt", sagte Shon Weissman nach seinem Doppelpack. "Ich möchte so weitermachen. Wir haben allen gezeigt, dass wir ein sehr gutes Team sind."