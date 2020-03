"Wie Rapid hier zu einem Punkt kommt, wissen sie selber nicht"

Rapid geht trotz einer mäßigen Leistung in Wolfsberg zuversichtlich in die Bundesliga-Meisterrunde. Die Hütteldorfer retteten am Samstag im Kampf um die Europacup-Plätze ihren kleinen Vorteil gegenüber dem WAC. Nach dem 2:2 im Lavanttal und der folgenden Punkteteilung haben die Grün-Weißen einen Zähler mehr auf dem Konto als die viertplatzierten Kärntner.

Behauptet Rapid Platz drei auch in den ausständigen zehn Runden des Finaldurchganges, könnte als Belohnung ein Fix-Ticket für die Europa-League-Gruppenphase warten. Dieses geht an den Ligadritten, sofern Serienmeister Salzburg das Cupfinale gegen Austria Lustenau gewinnt und sich als eines der beiden Topteams der Liga einen Platz in der Champions-League-Qualifikation sichert.