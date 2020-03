2:2 beim WAC: Rapid geht als Dritter in die Meistergruppe

„Rapid hat beinhart gespielt. Das haben wir so nicht am Schirm gehabt“, sagte Michael Sollbauer nach dem 1:1 in Wien. Der Verteidiger agiert mittlerweile in der zweiten englischen Leistungsklasse, nicht als Streichelzoo bekannt.

Seine ehemaligen Mitspieler und die Rapid-Gegenspieler boten 45 Minuten lang keine Schmankerl und kein bisschen Härte. Der WAC kam früher in Fahrt, doch Liendl und Weissman vergaben. Dann wachte auch Rapid auf, doch Murg vertändelte. Nach einer Fehlerkette in der Rapid-Abwehr kam der WAC durch Schmidt zur besten Chance, Strebinger konnte noch parieren (26.).