Austria mit 0:0: Bitterer Vorgeschmack auf die Quali-Gruppe

Beim deutlichen Erfolg in Hartberg wurden die neuen Stärken der WSG Tirol deutlich sichtbar: Das Team von Thomas Silberberger tritt nun auch auswärts mutiger und offensiver auf. Dass es nicht schon in der ersten Halbzeit mit dem Führungstreffer klappte, lag vor allem an der schlechten Chancenverwertung, nach der Pause präsentierten sich die Tiroler dann aber eiskalt und schlugen in zehn Minuten drei Mal zu.