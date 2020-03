Die Austria liegt nur vier Punkte vor dem Abstieg

Staunend blieben die meisten Zuschauer in der Generali Arena zurück nach dem 0:0 gegen den Tabellenletzten aus St. Pölten. Sie waren sogar zu perplex um zu pfeifen. Austria-Coach Christian Ilzer sprach von "einem kleinen Vorgeschmack auf die Qualigruppe". Wenn er damit die Leistung der Violetten meint, dann verheißt das nichts Gutes.

Die Austria geht als Erster in die finale Saisonphase, gleich an Punkten mit Altach, drei Zähler vor den nächsten Verfolgern und nur vier vor dem Letzten, besagten Kickern aus St. Pölten.

Ziel der Violetten ist, den siebenten Platz zu behalten, um an Ende um einen Europacup-Startplatz rittern zu können. Das wäre immerhin ein Trost für eine verkorkste Saison, wenngleich man schon Mitte Juli in der 2. Quali-Runde in den Bewerb einsteigen würde und die Gruppenphase, die wirklich viel Geld in die leeren Kassen spülen würde, sich in weiter Ferne befände und mit der aktuellen Mannschaft auch unerreichbar erscheint.