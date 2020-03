Salzburgs Kampfansage: "Wir haben wieder Selbstvertrauen"

„Es wartet auf uns eine extrem spannende Meistergruppe. Es wird ganz knapp“, glaubt Salzburg Trainer Jesse Marsch. Der US-Amerikaner geht mit seiner Mannschaft als Jäger in die letzten zehn Saisonrunden.

Der Serienmeister hat dank der Punktehalbierung aber nur mehr drei statt eigentlich sechs Zähler Rückstand auf Leader LASK. Nachdem die Linzer am Donnerstag im Cup-Semifinale mit 1:0 besiegt werden konnten, gab es am Sonntag endlich einmal auch in der Bundesliga wieder Grund zur Freude.