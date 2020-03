Bundesliga am Sonntag: Siege für Salzburg und LASK

Im vierten Bundesliga-Spiel des Jahres 2020 war es also soweit: Salzburg konnte zum ersten Mal den Platz als Sieger verlassen. Nach zwei 2:3-Niederlagen gegen den LASK und in Altach sowie einem 2:2 bei der Austria reichte es gegen eine bemerkenswert harmlose Mannschaft von Sturm Graz zu einem 2:0-Heimsieg. Damit geht der Serienmeister nach der Punktehalbierung mit drei Punkten Rückstand auf Leader LASK in die Meistergruppe.

Bei Red Bull wütet aktuell nicht der Corona-, sondern der Muskelvirus. ristensen, Junuzovic, Hwang, Koita und Adeyemi fehlten alle wegen muskulärer Probleme. Und weil auch Camara wegen eines Todesfalls in der Familie nicht zur Verfügung stand, konnte Trainer Marsch das Ersatzspieler-Kontingent nicht komplett ausnützen, obwohl mit Coronel und Walke zwei Ersatztorhüter auf das Spielblankett geschrieben wurden.