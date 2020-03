11. Sieg im 11. Auswärtsspiel: LASK blieb auswärts perfekt

Das 1:0 für die Gäste war jedoch nur bis zur 21. Minute aufgeschoben. Zunächst hob Lukas Rath das Abseits auf, dann spielte er den Ball nach einem missglückten Stanglpass von Samuel Tetteh unfreiwillig zurück zum LASK-Stürmer, der wiederum Klauss bediente - der Brasilianer war mit einem Flachschuss ins lange Eck erfolgreich.

Die Mattersburger klopften vor der Pause nur zweimal - bei einem Fehlschuss von Marko Kvasina (6.) und einem von Keeper Alexander Schlager parierten Kopfball durch Martin Pusic (37.) - am gegnerischen Tor an und hatten Glück, dass die Partie nicht schon zu Beginn der zweiten Hälfte entschieden war. Tetteh scheiterte zweimal freistehend an Casali, der zudem in der 52. Minute einen Elfmeter von Klauss aus dem Eck fischte. Zuvor war Petar Filipovic nach einem Duell mit Rath zu Fall gekommen.