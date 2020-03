21. Bilanz vor der Trennung: Rapid-Kapitän besteht Elch-Test

Der KURIER lässt auch in dieser Saison, in der die Bundesliga erneut nach 22 Runden in eine Meister- und eine Qualifikationsgruppe geteilt wird, am Montag das jeweilige Wochenende Revue passieren. Was fiel in der 21. und dritten Runde im Jahr 2020 positiv auf, was hingegen negativ?

+ Admira-Tormann: Als Kapitän sollte man in schwierigen Zeiten vorangehen. Genau das machte Andreas Leitner am Innsbrucker Tivoli. Der Admira-Tormann zeigte eine überragende Leistung, hielt nicht nur einen von Zlatko Dedic (schwach) geschossenen Elfmeter, sondern zeichnete sich bei mehreren Chancen von Gegner WSG Tirol aus. „Unser Tormann hat uns am Leben gehalten. Er war unser stärkster Spieler“, lobte auch Trainer Zvonimir Soldo Leitner. Der Kroate durfte sich immerhin über ein 1:1 freuen. Anders als seine beiden Vorgänger Reiner Geyer und Klaus Schmidt blieb Soldo bei seinem Debüt ungeschlagen.