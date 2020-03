Rapid mit klarem Sieg, WSG Tirol gibt die Rote Laterne ab

Mattersburg präsentierte sich auch ohne Jano und Gruber auswärtsstark. 13 Punkte gab es bislang in der Fremde – mehr hat Rapid in den ersten zehn Heimspielen auch nicht geschafft. Vor dem 1:1 hatte Christoph Dibon unglücklich verlängert, Thorsten Mahrer vollendete am langen Eck (37.).

Erst jetzt wurde Rapid dominant. Murg (natürlich gegen Casali) vergab das 2:1. Rath und Casali hatten Glück, als sie den Ball gleich zwei Mal an die Stange des eigenen Tor beförderten. Und vor dem Pausenpfiff vergab Taxi Fountas – ganz untypisch – allein vor dem Schlussmann.