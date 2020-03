Austria-Entscheidung: Im Keller brennt noch Licht

Dennoch geht es in Favoriten eher aufwärts als abwärts. Auch, wenn in Graz am Sonntag vor allem die erste Hälfte einer der schwächsten der letzten Monate war, geben junge Spieler wie Benedeikt Pichler, 22, Dominik Fitz, 20, der eingewechselte Patrick Wimmer, 18 und vor allem Torschütze Manprit Sarkaria, 23, immer mehr ihre Visitenkarten ab. Freilich, Spiele gegen Salzburg und LASK würden die Hoffnungen weiterbringen, als Matches in der Qualifikationsgruppe. Auf der anderen Seite sollte die Austria nun mehr gewinnen, was wieder Selbstvertrauen bringt. Postitiv ist die Entwicklung von Patrick Pentz, der das Vertrauen des Trainers in Graz mit einer starken Leistung rechtfertigte. Christoph Monschein spielt seit Saisonbeginn den Alleinunterhalter an vorderster Front und agierte auch in Graz stark.

In den Niederungen der Qualifikationsgruppe stehen vor allem die Routiniers unter Druck. Sportchef Peter Stöger betont immer wieder: "Es wird sich zeigen, wer mitzieht."

Was aber wirklich Hoffnung macht: Die Wiener, die sich über die Winterpause ausgezeichnete Ausdauerwerte aneigneten, sind nun Favorit auf den Sieg in der Qualifikationsgruppe. Und mit Platz sieben hat man die Chance, über die Relegation in den Europacup zu kommen. Mit dem sechsten und letzten Platz in der Meistergruppe (wie im Vorjahr St. Pölten), wäre man fix vom Europa-Fenster.