WM-Rückblick, Tag 2: Ronaldo ragte heraus und traf dreifach

Zum Sieg gezittert

Den Anfang machte Uruguay gegen Ägypten. Das mit Stars wie Edinson Cavani und Luis Suárez besetzte Team ging als Favorit ins Spiel, zumal Ägyptens Bester, Mohamed Salah nur auf der Bank saß und nicht zum Einsatz kam. Er verfolgte, wie seine Kollegen auf dem Platz lange dagegen hielten, am Ende aber doch verloren. Verteidiger Giménez setzte sich in Minute 89 bei einem Kopfball gegen zwei Ägypter durch und setzte den Ball punktgenau ins rechte Eck zum umjubelten 1:0. Cavani und Suárez hatten zuvor bereits gute Möglichkeiten ausgelassen.

Der Sieg von Uruguay war am Ende aber verdient, die Südamerikaner dominierten von Beginn an das Geschehen, während die Ägypter ihr Augenmerk auf Kompaktheit in der Defensive legten, gleichzeitig dadurch aber in der Offensive kaum gefährlich wurden.