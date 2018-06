Iran durch spätes Eigentor zum Sieg über Marokko

Die erste Niederlage für die Marokkaner hatte es bereits am Mittwoch gegeben, als die Nordafrikaner bei der Vergabe der WM 2026 den Kürzeren gezogen hatten. Zumindest die Spieler schienen die Enttäuschung aber gut weggesteckt zu haben. Im ersten WM-Spiel seit 20 Jahren legten die Marokkaner am Freitagnachmittag gegen den Iran los wie die Feuerwehr.

Und das durch alle möglichen Varianten. Temporeich, stark im Dribbling und ideenreich bei Standardsituationen trat die Mannschaft auf. Die beste Chance von Kapitän Benatia machte Irans Keeper in höchster Not zunichte. Ali Beiranvand warf sich erfolgreich in den Schuss des aufgerückten Juventus-Verteidigers, nachdem seine Vorderleute den Ball nicht aus der Gefahrenzone gebracht hatten.