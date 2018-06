Überragender Ronaldo rettet Portugal 3:3 gegen Spanien

"Habe immer an mich geglaubt"

Ronaldo war nach seiner Galavorstellung sichtlich zufrieden: "Unglaublich, auf das habe ich lange hingearbeitet. Auch wenn viele nicht an mich geglaubt haben, ich habe immer an mich geglaubt. Aber die gesamte Mannschaft hat das heute gut gemacht. Wir haben auch nicht aufgegeben, als wir in Rückstand geraten sind. Wir sind sehr gut als Team zusammengewachsen und glauben alle daran, dass wir unser großes Ziel hier erreichen können."

Auf der Gegenseite zeigte sich Spaniens Costa, der doppelt traf, enttäuscht: "Ich bin überglücklich über meine zwei Tore. Es war kein leichtes Spiel, leider haben wir am Ende den Ausgleich bekommen. Es war ein sehr schönes Spiel, das wir leider aus den Händen gegeben. Wir hätten uns den Sieg verdient, denn wir hatten viel mehr Chancen und mehr Ballbesitz."

Iran übernimmt Führung

Die Führung in Gruppe B übernahm der Iran, der Marokko davor dank eines Last-Minute-Eigentors von Aziz Bouhaddouz in St. Petersburg glücklich mit 1:0 (0:0) besiegt hatte, und am Mittwoch auf die Spanier trifft.

Auch das erste Spiel des Tages wurde erst im Finish entschieden. Das favorisierte und feldüberlegene Uruguay setzte sich in Gruppe A dank eines Kopfballtreffers von Innenverteidiger Jose Gimenez in der 90. Minute mit 1:0 (0:0) durch. Ägyptens Stürmerstar Mohamed Salah saß wegen seiner Schulterverletzung nur auf der Bank. Tabellenführer nach dem ersten Spieltag in Gruppe A ist aber Gastgeber Russland, das zum Auftakt am Donnerstag Saudi-Arabien klar mit 5:0 besiegt hatte.