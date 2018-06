Spät aber doch: Uruguay besiegt Ägypten mit 1:0

Der Sieg von Uruguay war verdient, die Südamerikaner dominierten von Beginn an das Geschehen, während die Ägypter ihr Augenmerk auf Kompaktheit in der Defensive legten, gleichzeitig dadurch aber in der Offensive kaum gefährlich wurden. Beinahe wäre der Plan aufgegangen, hätten die Afrikaner einen Punkt erobert.

Verjuxte Chancen

Vor allem deshalb, weil Uruguays Stürmer-Duo Edinson Cavani und Luis Suárez völlig untypisch für ihr Können die besten Chancen verjuxten. Vor allem Suárez tat sich dabei als Großmeister hervor, hatte er doch gleich drei Mal die Führung auf dem Fuß. In der ersten Hälfte traf er nur das Außennetz, unmittelbar nach der Pause lief er nach Cavani-Pass allein auf Goalie Al-Shenawy, traf aber nur dessen Knie. Beim dritten Anlauf wollte er Al-Shenawy überspielen, anstatt einzuschießen und blieb so am Schlussmann hängen. Ungewöhnlich, dass der Barcelona-Torjäger aus solchen Möglichkeiten kein Kapital schlägt.

Das Goldtor

Zudem donnerte Cavani im Finish einen sehr schön ausgeführten Freistoß an die Stange. Als in Jekaterinburg vor 27.000 Zuschauern alles für ein schmeichelhaftes 0:0 für Ägypten sprach, ließ ausgerechnet ein Verteidiger Uruguays alle verstummen: Giménez setzte sich bei einem Kopfball gegen zwei Ägypter mustergültig durch und setzte den Ball punktgenau ins rechte Eck zum umjubelten 1:0 (90.).