Freeride World Tour: Start in Fieberbrunn nach langem Warten

Rund 60 Skifahrer:innen und Snowboarder:innen sind seit Ende der Vorwoche in Fieberbrunn, um an der Freeride World Tour am Wildseeloder teilzunehmen. Und seit Freitag heißt es für sie "bitte warten". Jetzt soll der Start über die Bühne gehen (ab 8.20 Uhr im Livestream). Am Mittwoch schneite es noch, heute hoffen die Veranstalter auf gute Sicht.

Mit der Freeride World Tour ist in dieser Saison ein Bewerb in der Zuständigkeit der FIS angelangt, der nur schwer plan- und berechenbar ist. Die Veranstalter arbeiten – wie etwa auch beim Surfen oder Freiwasserschwimmen – mit Wetterfenstern. "It’s on when it’s on", heißt es dann. Für die Athleten ist das längst Gewohnheit. "Ich halte mir immer das gesamte Wetterfenster frei (meist etwa eine Woche, Anm.)", sagt die Wiener Snowboarderin Manuela Mandl, die heute per Wildcard in Fieberbrunn am Start ist. "Wir haben frischen Schnee. Sprich: Das Wetterfenster zahlt sich aus!" Das Warten könnte sich jetzt gelohnt haben.