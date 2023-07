Französischer Etappensieg vor unruhigen Zeiten in Frankreich

➤ Mehr zu den Protesten in Frankreich

Am Montag fährt die Tour über die Grenze nach Frankreich und ins Etappenziel nach Bayonne. Die gewaltsamen Proteste in Frankreich nach dem Tod eines 17-Jährigen durch den Schuss eines Polizisten beschäftigen die Organisatoren der Tour de France in der Heimat. „Wir stehen im Austausch mit dem Innenministerium und verfolgen die Situation sehr genau“, sagte Tour-Boss Christian Prudhomme. Städte wie Bordeaux, Clermont-Ferrand, Bourg-en-Bresse und Paris sind Etappenziele. Prudhomme: „Abhängig davon was passiert, werden wir reagieren.“ Punkto Streckenführung genauso wie bei den Etappenzielen.