Angespannte Lage in Frankreich: Champs Élysées mit Tränengas geräumt

Auslöser war der Tod des 17-jährigen Nahel durch eine Polizeikugel

Auslöser für die Unruhen war der Tod eines Jugendlichen durch einen Polizisten. Der 17-jährige Nahel war am Dienstag in Nanterre am Steuer eines Autos von einer Motorradstreife gestoppt worden. Als der junge Mann plötzlich anfuhr, fiel ein tödlicher Schuss aus der Dienstwaffe eines Polizisten. Die Beamten hatten zunächst angegeben, der Jugendliche habe sie überfahren wollen. Gegen den Beamten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Totschlags eingeleitet.

Der Jugendliche wurde am Samstagnachmittag in seinem Heimatort Nanterre nahe Paris beigesetzt. Beobachter hatten zuvor befürchtet, dass die Beerdigung erneut Öl ins Feuer gießen könnte. Doch in Nanterre blieb es Le Parisien zufolge bis Mitternacht ruhig.

