Formel 1, Fußball und Co.: Der heiße Kampf um die TV-Sportrechte

Je mehr schauen, desto teurer wird es für die Sender. Die Inhaber der Rechte verkaufen verschiedene Rechtepakete an unterschiedliche Sender. Und machen dadurch die Kunden zu Suchenden im Übertragungs-Dschungel. Die Formel 1 wird künftig abwechselnd von ORF und ServusTV live übertragen.

Weitaus unübersichtlicher ist es beim Live-Fußball. In Deutschland hat Sky die Rechte an der Champions League verloren. In Österreich allerdings ist der Pay-TV-Sender der einzige Anbieter, der alle Spiele in allen drei Europacup-Bewerben live überträgt. Wer kein Abo kauft, muss ab Sommer schauen, was ServusTV und ORF übertragen. ServusTV darf in den nächsten drei Jahren ein Mittwoch-Spiel zeigen. Spielt ein österreichischer Klub am Dienstag, gibt es ihn nur auf Sky zu sehen.