LASK-Gegner Basel: Ein Vorzeigeklub mit Schrammen

Unter den neuen Führung hat der FC Basel seine Leaderposition verloren. Der Besucherschnitt ist von einst knapp 30.000 auf 24.000 gesunken, in der letzten Saison waren die Berner Young Boys in dieser Wertung bereits die Nummer eins. Dazu gibt der Klub in der Öffentlichkeit mitunter ein erbärmliches Bild ab: In diesem Sommer war Trainer Marcel Koller bereits entlassen und räumte die Sachen aus dem Spind. Am Ende wurde der ehemalige österreichische Teamchef dann doch im Amt bestätigt.