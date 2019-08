Ex-ÖFB-Teamchef Marcel Koller: "Es gab zu viel Theater"

VonBernhard hanisch Das Europacup-Los wollte es so: Marcel Koller empfängt als Trainer des FC Basel am kommenden Mittwoch den LASK, wenig später lässt er sich wieder in Österreich blicken. Am 13. August beim Rückspiel in Linz. Bis November 2017 war der Schweizer Teamchef in Österreich. Eine Zeit mit vielen Höhen und abschließender Landung in der Ernüchterung. Gute und getrübte Erinnerungen.

KURIER: Comeback in Österreich – was ist Ihnen durch den Kopf gegangen?

Marcel KURIER: Ganz ehrlich, ich hab’ mich sehr gefreut. Sechs Jahre war ich in Österreich, eine Zeit, die ich nicht missen will. Lieber war mir aber schon, dass es jetzt Linz ist und nicht Graz. Denn gegen den LASK geht es schließlich um den Platz in der Champions League.

Ihre Erinnerungen an Linz sind getrübt. 0:3 mit Österreich gegen die Elfenbeinküste im November 2012 an einem rundum nicht sehr erfreulichen Tag...

Die Elfenbeinküste hatte ein wirklich gutes Team, und wir sind gerade in der Findungsphase gewesen. Und die Stimmung war auch nicht besonders, obwohl das Stadion gerade renoviert worden sein soll. Um es zu relativieren: Wir haben auch nicht viel dazu beigetragen, dass die Stimmung der Fans besser wurde.

Stimmt es, dass Sie vor ein paar Wochen die ehemaligen ÖFB-Mitarbeiter besuchten und Kuchen mitbrachten?

Stimmt nicht ganz: Es war Schweizer Schokolade. Das war mir ein Bedürfnis, wir hatten ja früher täglich miteinander zu tun. Ich verbrachte drei Tage in Wien und werde diese Besuche weiterhin pflegen.