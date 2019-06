Erst entlassen, dann bestätigt: Chaotische Tage für Marcel Koller

Es kommt nicht von ungefähr, dass der FC Basel gerne der FC Bayern der Schweiz genannt wird. Zum einen, weil der eidgenössische FCB - zumindest bis auf die vergangenen beiden Saisonen - die Liga oft ähnlich beherrscht hat, wie der Namensvetter aus Deutschland. Zum anderen aber auch, weil's in Basel gerne turbulent zugeht und der Traditionsverein mitunter wie der kleine FC Hollywood auftritt.

Die vergangene Woche lieferte dafür den besten Beweis: Am Mittwoch wurde bekannt, dass Marcel Koller als Trainer entlassen und durch den bisherigen Aarau-Coach Patrick Rahmen ersetzt werde. Der frühere österreichische Teamchef hatte den Klub Anfang August unternommen, war danach aber an den großen Saisonzielen gescheitert. Der FC Basel konnte sich weder für die Gruppenphase der Europa League qualifizieren, noch gelang es, den Young Boys Bern den Meistertitel streitig zu machen. Koller, so berichten Schweizer Medien, habe bereits sein Trainerbüro und seinen Spind geräumt.