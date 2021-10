Ex-Finalist Suljovic bei Darts-EM mit Heimvorteil

Die seit 2008 ausgetragene Darts-Europameisterschaft wird von Donnerstag bis Sonntag in ihrer 14. Auflage erstmals in Österreich entschieden. Die 32 besten Spieler der European Tour treten in der Salzburgarena im K.o-System an, der Wiener Mensur Suljuvoc ist einer von ihnen. Bei je vier EM-Titelgewinnen halten der Engländer Phil Taylor und der Niederländer Michael van Gerwen, Titelverteidiger ist der Schotte Peter Wright. Auf den könnte Suljovic im Achtelfinale treffen.

Davor gilt es für den Lokalmatador, am Donnerstag im Modus "best of 11 legs" den Engländer Adam Hunt zu besiegen, Wright hat den Deutschen Florian Hempel als Auftaktgegner. Das Achtelfinale ("best of 19") stünde für Suljovic am Samstag auf dem Programm, am Sonntag geht es ab dem Viertelfinale bis zur Titelentscheidung. Semifinale wie Finale werden "best of 21" gespielt.