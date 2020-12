Darts-Star Suljovic vor WM-Auftakt: "Weiß nicht, wie ich heimkomme"

Am Sonntag flog Mensur Suljovic nach London, am Montag wurde er auf Corona getestet und musste in seinem Zimmer im Spieler-Hotel in London fast einen ganzen Tag auf das (negative) Ergebnis warten. Am Dienstag durfte der 48-jährige Wiener erstmals in die Halle, in der er heute gegen den Engländer Matthew Edgar sein erstes Spiel bei dieser Darts-WM bestreitet (live Sport1, DAZN, 4. Spiel nach 13 Uhr MEZ).

KURIER: Haben Sie Angst vor dem mutierten Coronavirus in London?

Mensur Suljovic: Warum? Wir werden ja ständig getestet, haben immer Masken auf und leben in unserer Blase. Hier ist tagsüber ordentlich was los. Wir haben vom Flughafen zum Hotel mehr als eine Stunde gebraucht. Wenn man die Leute mit dieser Meldung erschrecken wollte, ist das nicht gelungen.

Viele Länder, darunter auch Österreich, sperrten aber die Flughäfen. Wie lange bleiben Sie in London?