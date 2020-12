Die Darts-WM und die Giftpfeile von Corona

Es ist doch kein weiterer Schritt zurück zur Normalität. Bei der Darts-WM ab 15. Dezember (bis 3. Jänner) sollten im Alexandra Palace 1.000 Fans zuschauen dürfen, das ist wegen der steigenden Infektionen in London nun doch nicht immer möglich. Die Zahlen zum Klassiker.

1 Österreicher ...

... ist in London am Start. Mensur Suljovic spielt am 23. Dezember. Sein Gegner wird drei Tage davor ermittelt. Im Vorjahr waren mit Zoran Lerchbacher und Rowby-John Rodriguez insgesamt drei Österreicher dabei.

2 Frauen ...

... sind wieder am Start – die Engländerinnen Lisa Asthon und Deta Hedman. Fallon Sherrock feierte letztes Jahr den ersten Sieg einer Frau in der WM-Geschichte, die 26-jährige Engländerin erreichte nach Erfolgen gegen Evetts und Suljovic sogar die dritte Runde. Die ersten zwei der Women’s Series dürfen bei der WM spielen, Sherrock verpasste Platz zwei hauchdünn.