Gegner als "Ratte" beschimpft: Aufregung um Darts-Superstar

Dass auch im Darts nicht alles gesittet und emotionslos über die Bühne geht, ist hinlänglich bekannt. Vergangene Woche sorgte nun allerdings ein Vorfall für Aufsehen, in den ausgerechnet der beste Dartsspieler der Welt, Michael van Gerwen, verwickelt war. Die Nummer eins der Welt war mit einem anderen Spieler aneinander geraten.

Begonnen hatte alles am letzten Mittwoch in Coventry, wo die Players-Championship-Turniere der PDC stattfinden. Die walisische Nummer 97 der Rangliste, Jonathan Worsley, hatte eben sein Match verloren und sich danach versehentlich ein Getränk über sein Trikot geschüttet. Er wechselte kurzerhand in ein langärmliges Rugby-Trikot, das ihm allerdings "einen Anschiss" der Veranstalter einbrachte, wie er es in einem Statement beschrieb. Der Grund: Das neue Trikot entsprach nicht den Regularien.

Worsley sah Ungleichbehandlung

Worsley entschuldigte sich, das Turnier verlief ohne weitere Probleme. Bis der Waliser darauf aufmerksam wurde, dass ein weiterer Akteur ebenfalls gegen diese Regelung verstieß. Und dieser war ausgerechnet ein Ersatzmann van Gerwens, der für den Superstar einsprang, um eine andere Partie zu schreiben (die Spieler wechseln sich bei diesen Turnieren immer ab).