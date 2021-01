Suljovic: "Ich hatte Angst, dass ich wieder Dartitis bekomme"

Mehr als drei Wochen nach dem WM-Finale geht die Darts-Saison wieder los. Die neunte Auflage des PDC Masters findet vom 29. bis 31. Jänner in der Marshall Arena, Milton Keynes, statt. Das Teilnehmerfeld wurde um acht Spieler von 16 auf 24 erhöht.

„Ich war ganz überrascht, als ich das gesehen habe und habe mich gefreut, dass ich auch heuer wieder dabei bin“, sagt Mensur Suljovic. Der machte sich schon am Mittwoch auf den Weg von Wien über Düsseldorf nach London, weil es keine Direktflüge gibt. In England wurde er am Donnerstag getestet und durfte bis zum negativen Ergebnis nicht aus dem Zimmer. „Und dann dürfen wir das ganze Wochenende über das Hotel nicht mehr verlassen. Während der WM hat man nach einem negativen Test das Hotel verlassen dürfen.“