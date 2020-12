Darts-WM: Wie Suljovic seinen Gegner Anderson in Rage brachte

Das Duell zwischen Mensur Suljovic und Gary Anderson bei der Darts-WM war nichts für schwache Nerven. Der Wiener und der zweifache Weltmeister schenkten sich gar nichts. Suljovic führte schon 3:2 in Sätzen, ehe der Schotte wieder seine Fassung fand, entscheidend zurückschlug und schlussendlich 4:3 gewann. Dennoch war Anderson danach erst gar nicht nach Feiern zu Mute, zu genervt war dieser vom Auftritt seines Kontrahenten an diesem Abend.

Was war passiert? Alles fing noch vor dem ersten Pfeilwurf an diesem Abend an. Österreichs Darts-Aushängeschild hatte sich nach seinem Walk-On nicht an den ihm zugelosten Tisch gestellt, sondern an den für seinen Gegner vorgesehenen. Für Anderson ein absolutes No-Go.

"Vor dem Spiel wurde uns gesagt, an welchen Tischen wir sind und es endete damit, dass ich während des Spiels am falschen Tisch war. Mensur ist an den falschen Tisch gegangen. Ich musste in den sauren Apfel beißen und damit klarkommen", wütete der Sieger später beim Interview mit Sky Sports. "Du läufst auf den Tisch zu, an dem du eigentlich bist, aber da steht dieser Typ im Weg. Mein Kopf ist damit nicht klargekommen, ich habe nach dem ersten Satz den Fokus verloren".