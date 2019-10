Darts-Star Suljovic: In der Warteschleife und bald Filmstar

Und vielleicht wird aus dem serbischen Kriegsflüchtling Mensur Suljovic nächstes Jahr doch noch ein Österreich. Der erste Versuch im Jahr 2015 scheiterte. "Das war ganz eigenartig", erzählt er. Damals hatte er noch sein Lokal "Gentle" und eine Studentin als Teilzeitkraft. Angestellt, wie er glaubte. "Ich habe mit meinem Steuerberater geredet, wir haben sie bei der Gebietskrankenkasse angemeldet, aber es hat ein Anmeldeschein beim AMS gefehlt." Das hatte überraschende Folgen. "1.100 Euro Strafe und keine Staatsbürgerschaft für die nächsten fünf Jahre. Illegale Schwarzarbeit wurde mir vorgeworfen."

Schon nächstes Wochenende spielt er bei der Europameisterschaft in Göttingen, Gegner in Runde eins ist am Freitag der Niederländer Vincent van der Voort. Suljovic genießt die spielfreie Zeit in Wien, denn das Ende dieses Jahres wird noch anstrengend genug. Es folgen nach der EM der Grand Slam, die Players Championship, das Finale der Word Series und schließlich die Weltmeisterschaft in London.

Anstrengend war vor allem der Jahresbeginn, als Suljovic zum zweiten Mal in Folge eingeladen worden ist, bei der Premier League mitzuspielen. Das hieß für den Familienvater, dass er 16 Wochen lang stets schon Mitte der Woche meist nach England reisen musste. Im Sommer fuhr er mit der Familie in den Süden. Also war er seltener in seinem neuen Spielzimmer zu finden, als er hoffte.