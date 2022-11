Erfolgreiche Jiu-Jitsu-Weltmeisterschaft für Österreich

Unverwechselbar

Die Zwillingsschwestern Mirneta und Mirnesa Becirovic waren wie so oft erfolgreich und konnten in der Disziplin Jiu Jitsu Duo Women die Goldmedaille erlangen und sind somit seit 10 Jahren in sämtlichen Meisterschaften ungeschlagen und zum 10. Mal Weltmeisterinnen im Duo System.

Auch in der Disziplin U21 Jiu Jitsu Fighting konnten Österreichs Athletinnen zwei Medaillen machen. Im rein österreichischen Finale begegneten sich Lisa Fuhrmann und Julia Blawisch. Fuhrmann erkämpfte sich die Goldmedaille, Julia Blawisch gewann Silber.