Einfach unschlagbar: Zwei Zwillinge und ihr neuntes WM-Gold

Täglich wurden die beiden Polizeisportlerinnen während ihres einwöchigen Aufenthaltes in den Emiraten PCR-getestet. Im gesamten Wettkampfbereich galt „bis zur Mattenfläche Maskenpflicht“. Erst Sekunden vor dem Auftritt durften die WM-Teilnehmerinnen den Covid-Schutz abstreifen.

Mirnesa und Mirneta sind auch ohne Maske für Gegnerinnen wie Kollegen kaum voneinander zu unterscheiden.

Schon ihre Vorschulzeit hatten die Zwillingsmäderln lieber im Pressbaumer Jiu-Jitsu-Klub Goshindo als daheim mit Puppen verbracht. Und nach mit Note 1 absolviertem HAK-Abschluss folgten die zwei Vorzugsschülerinnen ihrem hauptberuflich bei der Polizei beschäftigten ersten Lehrmeister und Pressbaumer Trainer Robert Horak auch zur Exekutive.

Wohnhaft nahe dem westlichen Wiener Stadtrand in Mauerbach, versehen die Niederösterreicherinnen Dienst vor den südlichen Toren Wiens in Perchtoldsdorf. Meist gemeinsam. „Nur im Funkwagen geht sich das eher nicht aus.“

Derzeit sind B & B an der Polizeischule in der Aus- und Weiterbildung engagiert. Um im nächsten Jahr in dienstführende Positionen aufzusteigen. Dann ...

... wenn die Pandemie hoffentlich schon so weit abgeklungen ist, dass Frau Revierinspektor Mirnesa und Frau Revierinspektor Mirneta nicht auch noch wegen diverser Corona-Maßnahmen amtshandeln müssen;

... und wenn die zierlich-zähen Zwillinge auf der Matte zu ihrem zehnten weltmeisterlichen Streich ausholen werden.