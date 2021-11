Corona im Sport: Es ist Zeit für Betroffenheit und Demut

Herbert Prohaska durfte damals nach abgesessener Quarantäne gegen Nordirland wieder für den ORF analysieren. Bereits zu diesem Zeitpunkt ließ sich mit positiv Getesteten a la Kylian Mbappé, Cristiano, Ronaldo, Neymar eine ganze Covid-Weltelf bilden. Einige wie soeben Bayerns Abwehrhüne Niklas Süle hat’s inzwischen gar schon zum zweiten Mal erwischt.

Das Prater-Spiel in der Nations League vor einem Jahr hatte gegen Nordirland mit einem mühsamen 2:1 geendet.Wobei wie Freitag in Klagenfurt auch damals Louis Schaub als Joker und Schütze den Umschwung brachte. Aber 2021, hieß es, werde sich die hochkarätige Legionärself in der wichtigeren WM-Qualifikation steigern. Passierte bekanntlich nicht.