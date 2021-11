Vom Videoschiedsrichter und der Suderer-Republik Österreich

Als erster Österreicher wurde Lechner vom Weltfußballverband für ein Länderspiel zum VAR bestimmt. Zum Video Assistant Referee. Dafür war er via Istanbul in der ganzen Nacht mit fünf Landsleuten unterwegs. Mit dem für Aserbaidschan – Luxemburg als Schiedsrichter nominierten Linzer Manuel Schüttengruber plus zwei Schiri-Assistenten, dem vierten Offiziellen und einem VAR-Assistenten. Letzterer saß mit Lechner in Baku beim 1:3 in den Katakomben eines fast leeren Beton-Ovals vor Bildschirmen.