Österreich bekommt 2023/24 eine Schiffsladung Flüssigerdgas aus Abu Dhabi

Österreich verteift die Kooperation mit den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) in Sachen Energie, Wirtschaft und Klimaschutz. Eine Entsprechende Vereinbarung wurde beim Besuch der österreichischen Regierungsmitglieder in Abu Dabu geschlossen.

Ein Eckpfeiler der Vereinbarung zwischen OMV und ADNOC ist die Lieferung von einer Terawattstunde LNG aus den Emiraten an die OMV. Das entspricht in etwa dem Jahres-Verbrauch von 65.000 Haushalten mit Gasheizung. Zum Vergleich: Deutschland bekommt mit Jahresanfang 2023 eine vergleichbare Menge LNG, dies wurde beim Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz in den VAE am 25. September vereinbart.

Weiters wurde eine gemeinsame Vereinbarung zwischen der österreichischen Bundesregierung und den VAE über die Zusammenarbeit in Energiefragen zur Sicherstellung der Energieversorgungssicherheit und beim Klimaschutz getroffen.