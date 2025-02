Equal Play Day: Der Tag, an dem der Frauensport in Österreich unsichtbar wird

Im Vorjahr fiel der sogenannte Equal Play Day – eben jener Tag, ab dem der Frauensport statistisch medial nicht mehr vorkommt – noch auf den 1. März. Dieses Jahr ist er fast zwei Wochen früher. Der Grund: Im aktuellen Analysezeitraum (15. Oktober 2023 bis 15. September 2024) gab es kein großes Frauenfußball-Turnier , das die Berichterstattung angetrieben hätte. Das zeigt: Frauensport ist in der Öffentlichkeit oft nur dann präsent, wenn Großereignisse stattfinden – und selbst dann nicht in dem Maß, das er verdient.

Warum ist mediale Präsenz wichtig?

Die geringe mediale Präsenz von Sportlerinnen hat weitreichende Folgen. Sie beeinflusst nicht nur die öffentliche Wahrnehmung, sondern auch die Karrierechancen von Athletinnen. Mehr mediale Aufmerksamkeit bedeutet bessere Sponsoringverträge, mehr finanzielle Absicherung und größere Professionalisierungsmöglichkeiten.

Das Fehlen von Sichtbarkeit verstärkt hingegen einen Teufelskreis: Ohne Berichterstattung gibt es weniger finanzielle Unterstützung, ohne finanzielle Unterstützung bleibt die Professionalisierung aus – und ohne Professionalisierung fehlen die großen Erfolge, die wiederum mediale Aufmerksamkeit erzeugen könnten.

Wie sich diese Unsichtbarkeit in den Medien anfühlt, schildern die Beachvolleyballerinnen Dorina und Ronja Klinger: "Uns wurde diese Unsichtbarkeit so richtig bewusst, als wir erstmals sehr starke Ergebnisse in Beach Pro Tour Elite-16 Turnieren im Ausland erzielt haben. In diesen Turnieren spielt die absolute Welt-Elite und nur die besten 16 Teams nehmen daran teil. Auch nach Top-Platzierungen haben wir kaum Anfragen von Medien erhalten."